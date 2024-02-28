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16:00, 28 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка украла норковую шубу в караоке и попала под следствие

В Рязани задержали женщину, укравшую в московском караоке норковую шубу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Рязани задержали 27-летнюю местную жительницу, укравшую шубу в московском караоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел в заведении на Земляном Валу. Ночью женщина пришла туда в короткой шубе и оставила ее в гардеробе. Через некоторое время она вернулась в гардероб и заметила, что сотрудников нет на месте. Тогда воровка взяла чужую норковую шубу за 180 тысяч рублей и сбежала. Она уехала в Рязань, но ее там задержали.

Возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) местная жительница сдала в полицию 19-летнего внука, который украл у нее 25 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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