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14:00, 28 февраля 2024Россия

Россиянка заперла пятерых голодных детей дома и ушла на четыре дня

На Кубани женщина оставила пятерых детей дома без отопления и ушла на четыре дня

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Женщина оставила пятерых детей в доме, который не отапливается, и ушла на четыре дня в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура Кубани в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, женщина решила оставить пять детей в возрасте от трех до десяти лет одних в помещении в хуторе Бейсужек без еды и отопления. Она пообещала детям вернуться через несколько часов, однако выключила мобильный телефон и пропала на четыре дня. Впоследствии выяснилось, что она находилась в гостях.

«Проверка показала, что (...) на территории поселка средняя температура составляла около минус 4 градусов по Цельсию, ночью имелись заморозки, происходили существенные ветряные порывы», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что россиянка вернулась домой после требования сотрудников полиции и изъятия детей. Несовершеннолетних доставили в больницу в истощенном состоянии, где им оказали помощь. Других подробностей об их состоянии не приводится. Прокуратура проводит проверку.

Ранее жительница Пролетарского района Тулы бросила троих своих детей на три дня и ушла из дома, заколотив дверь. Россиянка заперла детей в их комнате на внешнюю щеколду и забила защелку гвоздем так, чтобы дети не смогли выбраться.

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      Анастасия Шейкина
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