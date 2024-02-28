Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на донецком направлении

Российские войска улучшили положение на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении, на котором ведут боевые действия подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) России. Также российские войска нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка.

«Кроме того, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки противник на данном направлении потерял до 230 бойцов, два танка, две боевые машины пехоты, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, противотанковую пушку «Рапира», а также буксируемое американское орудие M119 и склад боеприпасов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.