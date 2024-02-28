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13:16, 28 февраля 2024Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на донецком направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении, на котором ведут боевые действия подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) России. Также российские войска нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка.

«Кроме того, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики», — отметили в оборонном ведомстве.

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В Минобороны добавили, что за сутки противник на данном направлении потерял до 230 бойцов, два танка, две боевые машины пехоты, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, противотанковую пушку «Рапира», а также буксируемое американское орудие M119 и склад боеприпасов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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