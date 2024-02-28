Российского тренера по волейболу обвинили в избиении детей палкой

В Красноярске тренера по волейболу обвинили в избиении детей палкой

В Красноярске тренера по волейболу обвинили в избиении палкой учеников школы №159. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, мужчина работает тренером команды по волейболу «Енисей», а также ведет секцию в среднеобразовательном учебном учреждении. После очередных занятий один из школьников вернулся домой со ссадинами на ноге. Как утверждает мальчик, до начала тренировки он играл в мяч с другом, когда преподаватель вывел их в коридор и несколько раз ударил палкой.

Отец пострадавшего ребенка связался с тренером и потребовал от него объяснений. Запись их разговора приложена к посту. На ней преподаватель волейбола заявил, что мальчик якобы не понимает других методов. По словам мужчины, после команды строиться школьник начал играть с ним в догонялки. Родитель предупредил, что с ребенка снимут побои, после чего он обратится в прокуратуру.

Заявлений в полицию от родителей второго пострадавшего школьника не поступало, пишет канал. О наличии у него травм также неизвестно.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщил, что проводит проверку по сообщению о применении тренером физической силы к детям.

Ранее тренера из спортшколы «Нефтяник» города Альметьевск Халима Нигматуллина обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами. Как стало известно, мужчина известен как жестокий человек, который неоднократно издевался над мальчиками, в том числе в пьяном состоянии.