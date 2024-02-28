Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 28 февраля 2024Россия

Российского тренера по волейболу обвинили в избиении детей палкой

В Красноярске тренера по волейболу обвинили в избиении детей палкой

Фото: Роман Кручинин / Коммерсантъ

В Красноярске тренера по волейболу обвинили в избиении палкой учеников школы №159. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, мужчина работает тренером команды по волейболу «Енисей», а также ведет секцию в среднеобразовательном учебном учреждении. После очередных занятий один из школьников вернулся домой со ссадинами на ноге. Как утверждает мальчик, до начала тренировки он играл в мяч с другом, когда преподаватель вывел их в коридор и несколько раз ударил палкой.

Отец пострадавшего ребенка связался с тренером и потребовал от него объяснений. Запись их разговора приложена к посту. На ней преподаватель волейбола заявил, что мальчик якобы не понимает других методов. По словам мужчины, после команды строиться школьник начал играть с ним в догонялки. Родитель предупредил, что с ребенка снимут побои, после чего он обратится в прокуратуру.

Заявлений в полицию от родителей второго пострадавшего школьника не поступало, пишет канал. О наличии у него травм также неизвестно.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщил, что проводит проверку по сообщению о применении тренером физической силы к детям.

Ранее тренера из спортшколы «Нефтяник» города Альметьевск Халима Нигматуллина обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами. Как стало известно, мужчина известен как жестокий человек, который неоднократно издевался над мальчиками, в том числе в пьяном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о разработке «Тайфуна-ПВО»

      Россиянка метнула палку в соседский кондиционер из-за мешавшего шума

      Американская футболистка назвала главный недостаток жизни в России

      Постпред России при ООН прокомментировал решение Международного суда

      МИД России прокомментировал запрос Армении о выводе пограничников

      В СПЧ отреагировали на отказ владелицы подмосковного кафе пускать бойцов СВО

      Украина нанесла удар по российскому региону

      Россиянам посоветовали отказаться от чая в пакетиках

      Папу Римского увезли в больницу

      В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше