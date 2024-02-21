Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

Mash: тренера из Татарстана обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

Родители обвинили тренера из спортшколы «Нефтяник» города Альметьевск (Татарстан) Халима Нигматуллина в издевательствах над детьми-хоккеистами. Один из инцидентов попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как взрослый мужчина дает с размаху подзатыльник несовершеннолетнему мальчику и спокойно идет дальше.

По информации издания, Нигматуллин известен как жестокий человек, который неоднократно издевался над мальчиками из команды «Нефтяник-2009». По рассказам родителей детей, тренер также мог пьяным кричать на ребят матом.

Как утверждает канал, после инцидента с подзатыльником был собран тренерский совет, который пришел к выводу, что удар был дружеским. После этого Нигматуллина повысили, он продолжает работу.

В августе 2023 года стало известно, как в Камчатском крае тренер в шутку связал и ударил 15-летнего подростка в летнем лагере «Металлург». После случившегося в учреждении организовали проверку. По ее результатам тренер лишился работы из-за нарушения трудовой дисциплины.