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11:18, 21 февраля 2024Россия

Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

Mash: тренера из Татарстана обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

Родители обвинили тренера из спортшколы «Нефтяник» города Альметьевск (Татарстан) Халима Нигматуллина в издевательствах над детьми-хоккеистами. Один из инцидентов попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как взрослый мужчина дает с размаху подзатыльник несовершеннолетнему мальчику и спокойно идет дальше.

По информации издания, Нигматуллин известен как жестокий человек, который неоднократно издевался над мальчиками из команды «Нефтяник-2009». По рассказам родителей детей, тренер также мог пьяным кричать на ребят матом.

Как утверждает канал, после инцидента с подзатыльником был собран тренерский совет, который пришел к выводу, что удар был дружеским. После этого Нигматуллина повысили, он продолжает работу.

В августе 2023 года стало известно, как в Камчатском крае тренер в шутку связал и ударил 15-летнего подростка в летнем лагере «Металлург». После случившегося в учреждении организовали проверку. По ее результатам тренер лишился работы из-за нарушения трудовой дисциплины.

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      Владислав Толстиков
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