Собчак показала коллекцию брендовых сумок в гардеробе

Российская телеведущая Ксения Собчак показала коллекцию брендовых сумок в своем гардеробе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость позировала в черном классическом костюме с водолазкой в тон на фоне гардеробной с многочисленными аксессуарами на полках. Помимо этого, звезда распустила волосы и сделала макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала массивную серебряную цепь.

При этом на опубликованном кадре были размещены сумки французских брендов Hermès, Chanel и других.

Ранее в феврале наряд Собчак с «драными колготками» озадачил подписчиков. На одном из фото знаменитость позировала в черном облегающем топе на тонких бретелях, красной юбке-макси и вязаном кардигане с принтом и широкими рукавами.