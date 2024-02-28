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18:45, 28 февраля 2024Мир

Сын Байдена даст показания в Конгрессе за закрытыми дверями

Fox News: Хантер Байден даст показания в Конгрессе США за закрытыми дверями

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Сын действующего американского лидера Хантер Байден даст показания за закрытыми дверями в Конгрессе США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Байден-младший уже прибыл в Вашингтон, где будет отвечать на вопросы председателей Судебного комитета Палаты представителей США в рамках расследования по процедуре вынесения импичмента его отцу.

В 2023 году Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он входил в совет директоров частной газодобывающей компании Burisma, где получил доход в размере 2,3 миллиона долларов. Вместо уплаты налогов, как утверждает сторона обвинения, Байден-младший тратил деньги на «экстравагантный образ жизни». Сын президента не признает себя виновным, а его защита называет дело политическим.

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      Глеб Бажуткин
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