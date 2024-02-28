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14:06, 28 февраля 2024Бывший СССР

Уничтоженную ВСУ физическую защиту ЗАЭС восстановили

Гендиректор «Росатома» Лихачев: уничтоженную ВСУ защиту ЗАЭС восстановили
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Физическую защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), уничтоженную во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановили. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ», — заявил он.

Лихачев рассказал, что над хранилищем отработавшего ядерного топлива создали специальный защитный навес. По его словам, по этой площадке попадали прилеты, что также вызывало большую озабоченность.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла связь с последней внешней резервной линией электропередачи. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.

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      Александр Курбатов
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