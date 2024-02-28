Уничтоженную ВСУ физическую защиту ЗАЭС восстановили

Гендиректор «Росатома» Лихачев: уничтоженную ВСУ защиту ЗАЭС восстановили

Физическую защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), уничтоженную во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановили. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ», — заявил он.

Лихачев рассказал, что над хранилищем отработавшего ядерного топлива создали специальный защитный навес. По его словам, по этой площадке попадали прилеты, что также вызывало большую озабоченность.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла связь с последней внешней резервной линией электропередачи. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.