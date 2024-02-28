В Германии предложили использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины

Глава Минфина ФРГ предложил направить Украине доходы от российских активов

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил использовать для финансовой поддержки Украины доходы от замороженных российских активов. Об инициативе главы ведомства ФРГ пишет газета Handelsblatt.

Издание отмечает, что руководители финансовых министерств стран G7 думают направить сами активы РФ для Украины, они обсуждали этот вопрос на встрече в Сан-Паулу, Бразилия. При этом Линднер хочет распорядиться таким образом только с доходами от замороженных средств, например, выплатами процентов.

Глава Минфина Германии считает, что это может принести от 1 до 9 миллиардов евро. Сообщается, что Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время представит конкретное предложение по этому вопросу. Сообщается, что переговорам мешают разногласия между США и ЕС. Вашингтон выступает за конфискацию российских активов, либо использование их в качестве залога при выпуске облигаций.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.