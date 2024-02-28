В Индии слон швырнул туристку из России на землю и попал на видео

Daily Mail: в Индии слон схватил хоботом туристку из России и швырнул на землю

В индийском городе Джайпур разъяренный слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 13 февраля. На кадрах видно, как животное схватило хоботом девушку, закружило и швырнуло вниз. Сидевший на спине слона мужчина также свалился. Известно, что пострадавшая сломала ногу. Другие подробности о ней неизвестны.

Ранее другие туристы в Индии захотели сфотографироваться со слоном, которого встретили на проезжей части, и разозлили его. Двое мужчин вышли из машины, чтобы сделать снимки с крупным животным, однако тот в ярости бросился на них и едва не затоптал.