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12:21, 28 февраля 2024Путешествия

В Индии слон швырнул туристку из России на землю и попал на видео

Daily Mail: в Индии слон схватил хоботом туристку из России и швырнул на землю

В индийском городе Джайпур разъяренный слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 13 февраля. На кадрах видно, как животное схватило хоботом девушку, закружило и швырнуло вниз. Сидевший на спине слона мужчина также свалился. Известно, что пострадавшая сломала ногу. Другие подробности о ней неизвестны.

Ранее другие туристы в Индии захотели сфотографироваться со слоном, которого встретили на проезжей части, и разозлили его. Двое мужчин вышли из машины, чтобы сделать снимки с крупным животным, однако тот в ярости бросился на них и едва не затоптал.

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      Зарина Дзагоева
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