Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:35, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле оценили возможность слежки за пользователями через смартфоны

Песков заявил, что пользователи должны понимать уязвимость смартфонов для слежки

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность слежки за пользователями через смартфоны. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать», — заявил представитель Кремля.

Об этом Песков упомянул, комментируя новость издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным через телефоны его окружения. Говоря об этой публикации, пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не были знакомы с этой информацией.

До этого издание Wired заявило в своем материале о том, что американская фирма PlanetRisk предприняла попытки следить за Путиным. В публикации также утверждалось, что в этих целях разработали специальную программу, с помощью которой можно было отслеживать мобильные устройства.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Актер Домогаров раскрыл размер своей пенсии

      Райффайзенбанк ухудшил некоторые условия для клиентов

      В Берлине началась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

      Разбирающаяся в алкоголе россиянка рассказала о признаках испорченного вина

      В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

      Найден древний кальмар-вампир

      Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

      Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше