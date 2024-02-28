В Кремле оценили возможность слежки за пользователями через смартфоны

Песков заявил, что пользователи должны понимать уязвимость смартфонов для слежки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность слежки за пользователями через смартфоны. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать», — заявил представитель Кремля.

Об этом Песков упомянул, комментируя новость издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным через телефоны его окружения. Говоря об этой публикации, пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не были знакомы с этой информацией.

До этого издание Wired заявило в своем материале о том, что американская фирма PlanetRisk предприняла попытки следить за Путиным. В публикации также утверждалось, что в этих целях разработали специальную программу, с помощью которой можно было отслеживать мобильные устройства.