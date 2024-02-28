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08:12, 28 февраля 2024Мир

Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина

Wired: американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший журналист Thre Wall Street Journal (WSJ) Байрон Тау, передает издание Wired.

«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении Путина», — отмечается в материале издания.

Автор также добавил, что сотрудники компании пришли к выводу, что телефонные устройства принадлежат не российскому лидеру, а водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и вспомогательному персоналу. Через отслеживание этих телефонов они пытались отслеживать направление движения Путина.

Ранее стало известно о содержании переданных Путиным американскому журналисту Такеру Карлсону документов. В частности, они были связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким.

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      Максим Габриелян
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