Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина

Wired: американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина

Американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший журналист Thre Wall Street Journal (WSJ) Байрон Тау, передает издание Wired.

«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении Путина», — отмечается в материале издания.

Автор также добавил, что сотрудники компании пришли к выводу, что телефонные устройства принадлежат не российскому лидеру, а водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и вспомогательному персоналу. Через отслеживание этих телефонов они пытались отслеживать направление движения Путина.

Ранее стало известно о содержании переданных Путиным американскому журналисту Такеру Карлсону документов. В частности, они были связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким.