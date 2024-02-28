Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 28 февраля 2024Россия

Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

ТАСС: переданные Путиным Карлсону документы связаны с авторством Хмельницкого
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Документы, которые президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, были связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого, Их содержание раскрыл ТАСС.

Исторические документы включают в себя послания гетмана царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, а также мартовские статьи Хмельницкому и его обращение к польскому королю Яну Казимиру в 1649 году.

Документы написаны на малороссийском наречии XVII века, их объем — одна или полторы страницы печатного текста. Мартовские статьи Хмельницкого занимают почти четыре страницы.

Переданные Карлсону документы содержат данные о совместной защите от Речи Посполитой, о положении малороссийского гетманства в составе Русского государства и об условиях примирения Запорожского войска с поляками.

Ранее сообщалось, что Путин во время интервью передал журналисту Такеру Карлсону документы, которые подтверждают просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. В начале беседы Путин спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Карлсон согласился, и российский лидер рассказал ему, откуда взялась Украина.

Официальный пресс-секретарь Дмитрий Песков впоследствии пояснял, что Путин уделяет большое внимание изучению исторических документов, которые он читает в первоисточнике. Президент досконально изучает документы, хранящиеся в российских архивах.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина

      Япония сбросила больше воды с «Фукусимы-1»

      Стало известно о новой методике расследования дел об обстрелах

      Володин ответил на слова Макрона об отправке войск на Украину

      Любовь девушки вернула перенесшего остановку сердца мужчину к жизни

      Россиян предупредили о бессимптомно протекающем опасном заболевании

      Россияне рассказали о сокровищах в своих кладовых

      Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

      В Харьков прибыли резервы ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше