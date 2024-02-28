В Кремле высказались о попытках спецслужб США следить за Путиным через смартфоны

Песков: в Кремле не знакомы с информацией Wired о попытках следить за Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с информацией издания Wired о попытках спецслужб США следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Его слова передает ТАСС.

«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — высказался Песков о публикации Wired.

Он также добавил, что спецслужбы России делают все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность Путина.

Ранее издание Wired опубликовало материал, в котором говорилось о попытках американской компании PlanetRisk следить за передвижениях российского лидера через телефоны его окружения. Утверждалось, что для этого разработали специальную программу Locomotive, которая могла отслеживать устройства.