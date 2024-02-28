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13:43, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Латвии озаботились нехваткой мешков для трупов

Депутат Росликов: в Сейме Латвии заявили о нехватке мешков для трупов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В Латвии парламент озабочен нехваткой патологоанатомических мешков. Об этом рассказал лидер партии «Стабильность» Алексей Росликов, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам депутата, один из членов Сейма «ужаснулся» отсутствием запасов мешков для тел. Кто именно заявил о данной проблеме, Росликов уточнять не стал.

«Его (парламентария — прим. «Ленты.ру») не волнует, что у нас в некоторых городах нет уже нормального обучения среднего, медицина недоступна. Люди еле сводят концы с концами, а его интересует, что мешков (...) во многих самоуправлениях нету», — добавил Росликов.

Ранее власти Латвии выступили с инициативой создать в республике вытрезвитель для детей. За три года только в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения, что является «тревожной тенденцией». Вопрос создания спецвытрезвителя обсуждался в Сейме за последний год трижды, однако по состоянию на февраль 2024 года решение проблемы застопорилось.

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      Екатерина Грищенко
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