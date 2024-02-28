В Литве назвали сигналом Москве заявления об отправке войск НАТО на Украину

Спикер Сейма Литвы назвала сигналом РФ заявления об отправке сил НАТО на Украину

Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала сигналом Москве и Киеву заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

«На мой взгляд, заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей», — высказалась Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сигнал России свидетельствует о том, что Украину не оставят в одиночестве. При этом она воздержалась от комментариев по военной стороне вопроса. Спикер Сейма добавила, что эти обсуждения с возможностью их поддержки действиями очень важны.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что западным странам следует всерьез подумать над предложением Макрона. По его мнению, судьба Европы решается на поле боя на Украине.