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09:49, 28 февраля 2024Бывший СССР

В МИД России назвали неизбежным суд над властями Украины

Посол Мирошник: власти Украины и Зеленский обязательно окажутся под судом
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Власти Украины, а также сам президент Владимир Зеленский, обязательно окажутся перед судом, так как Запад вряд ли готов бесконечно защищать их. Неизбежным суд над украинскими властями назвал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно», — отметил он.

Мирошник подчеркнул, что Запад не привык делать ставки на заведомо проигрышные проекты, и в течение нескольких лет отношение к властям Украины и Зеленскому может сильно измениться, а «желающих его спасать» станет намного меньше. Он отметил, что уже сейчас начинаются серьезные перебои с поставками вооружения и выделением денег, а также «начинаются брожения в элитах».

«Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока», — подчеркнул посол.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что Следственный комитет России расследовал более 240 уголовных дел против почти 400 солдат Вооруженных сил Украины. Всего по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц.

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      Александр Курбатов
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