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15:22, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Полтаве мужчина напал с ножом на продавщицу рыбного магазина и пырнул лосося

В Полтаве мужчина с ножом напал на девушку в рыбном магазине, требуя деньги

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Полтаве на Украине мужчина напал с ножом на продавщицу в рыбном магазине, требуя деньги. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Девушка оказала сопротивление, нападавший перестал ей угрожать. Он пырнул ножом лежащего на прилавке лосося и выбежал из магазина, украв несколько товаров.

Вскоре сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину и взяли под стражу.

Ранее в центре Киева напали на военнослужащего Вооруженных сил Украины. Его ударили по голове кирпичом и ограбили. После удара военный потерял сознание, а когда пришел в себя, выяснилось, что при нем нет мобильного телефона, кошелька и золотого кольца.

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      Алевтина Запольская
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