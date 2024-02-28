В Полтаве мужчина напал с ножом на продавщицу рыбного магазина и пырнул лосося

В Полтаве мужчина с ножом напал на девушку в рыбном магазине, требуя деньги

В Полтаве на Украине мужчина напал с ножом на продавщицу в рыбном магазине, требуя деньги. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Девушка оказала сопротивление, нападавший перестал ей угрожать. Он пырнул ножом лежащего на прилавке лосося и выбежал из магазина, украв несколько товаров.

Вскоре сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину и взяли под стражу.

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