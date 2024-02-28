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14:52, 28 февраля 2024Наука и техника

В России началось производство летающих мишеней «Адъютант»

ИЭМЗ: в России началось серийное производство мишенных комплексов «Адъютант»

Фото: Георгий Поветкин / ТАСС

В России начали серийное производство универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных ракетных комплексов (ЗРК) при помощи летающих мишеней. Об этом сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Разработан ряд других оборонных изделий. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым. "Адъютант" мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК», — сказал он.

Зиятдинов отметил, что сейчас интенсивно проходит обучение и слаживание в войсках противовоздушной обороны, поэтому предприятие ожидает многократный рост спроса на тренировочный комплекс. По его словам, у «Адъютанта» также хорошие экспортные перспективы.

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Мишени «Адъютанта» позволяют имитировать современные средства воздушного нападения, а также моделировать тактику их применения. Изделия выполняют кабрирование, пикирование, «змейку» и полет на предельно малой высоте. Также «Адъютант» может моделировать массированный налет. Один наземный пункт управления создает сложную обстановку с одновременным участием шести разных мишеней.

Ранее в феврале представитель ИЭМЗ сообщил, что завод работает над повышением боевых возможностей зенитного ракетного комплекса «Тор» по борьбе с беспилотниками и высокоточным оружием.

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      Даниил Иринин
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