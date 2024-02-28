В российском городе по школьным чатам распространили сообщения о педофилах

Е1.ru: в Екатеринбурге по школьным чатам распространили сообщения о педофилах

В Екатеринбурге неизвестные распространили сообщения о педофилах по школьным чатам. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, горожан предупредили, что в Кировском районе якобы орудуют двое мужчин, которые ранее были судимы «за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Один из читателей отметил, что к этим данным даже прикрепили фотографии предполагаемых преступников.

В полиции Екатеринбурга в курсе ситуации. Сотрудники правоохранительных органов разъяснили, что информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что житель Перми месяц насиловал семилетнюю родственницу и получил 16 лет колонии.

До этого в Санкт-Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине.