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08:35, 28 февраля 2024Россия

В российском городе по школьным чатам распространили сообщения о педофилах

Е1.ru: в Екатеринбурге по школьным чатам распространили сообщения о педофилах

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В Екатеринбурге неизвестные распространили сообщения о педофилах по школьным чатам. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, горожан предупредили, что в Кировском районе якобы орудуют двое мужчин, которые ранее были судимы «за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Один из читателей отметил, что к этим данным даже прикрепили фотографии предполагаемых преступников.

В полиции Екатеринбурга в курсе ситуации. Сотрудники правоохранительных органов разъяснили, что информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что житель Перми месяц насиловал семилетнюю родственницу и получил 16 лет колонии.

До этого в Санкт-Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине.

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      Анна Щербакова
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