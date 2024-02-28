В российском регионе решили брать на работу мигрантов из Индии и Пакистана

В Свердловской области решили брать на работу мигрантов из Индии и Пакистана

В Свердловской области решили брать на работу мигрантов из Индии и Пакистана. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

С их помощью работодатели в российском регионе намерены бороться с острым дефицитом кадров, выяснило издание.

Глава департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов отметил, что привлечение иностранных специалистов обсуждается, они могут начать работать в местных компаниях уже в 2024 году.

При трудоустройстве таких сотрудников у работодателей могут возникнуть сложности с их оформлением, обучением и подтверждением квалификации. А еще их нужно обеспечивать жильем, утверждает уральский портал.

Однако иного выхода все равно нет, подчеркнул директор кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков. «Один регион, предоставляя релокационные пакеты кандидатам, переманивает их из других регионов. Происходит перемещение масс внутри России, а в целом по стране ситуация не меняется», — объяснил он.

По мнению эксперта, исправить ситуацию нужно, либо резко нарожав готовых специалистов с руками, либо доставив их из других стран — так называемых стран-доноров.

«Кандидаты из ближнего зарубежья к нам сейчас не очень хотят ехать из-за разницы валют, им это не очень выгодно. А вот жители Индии и Бангладеш в общем-то готовы ехать за эти деньги», — добавил Меньшиков.

Он заметил, что кадровый голод испытывают 90 процентов промышленных предприятий. Сейчас в Свердловской области насчитывается чуть больше 11 тысяч безработных, в то время как работодатели нуждаются в 61 тысяче сотрудников, резюмировал директор кадрового агентства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что РПЦ видит проблему с адаптацией мигрантов к жизни в России.