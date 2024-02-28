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03:21, 28 февраля 2024Силовые структуры

В ростовской полиции сочли своей заслугой мирное окончание мятежа Пригожина

Генерал Агарков: мятеж Пригожина закончился мирно благодаря работе полиции
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава ГУ МВД по Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года закончился мирно благодаря работе полиции. Его слова приводит издание «Блокнот».

«Только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось предотвратить крайне опасное развитие ситуации, избежать трагических последствий», — сказал офицер в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

Он отметил, что мятеж стал серьезным вызовом для донской полиции. Он назвал заслугой правоохранителей мирное разрешение ситуации, подчеркнув, что в рядах правоохранителей «никто не дрогнул в минуту опасности».

Агарков добавил, что президент России Владимир Путин лично поблагодарил 50 полицейских, а пятеро из них получили государственные награды.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подставными жителей Ростова-на-Дону, которые поддерживали бойцов «Вагнера» в день мятежа. По его мнению, горожане не могли выказывать одобрение. Все объятия и просьбы сфотографироваться были «инсинуациями самих вагнеровцев», заметил глава региона.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы.

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      Марина Совина
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