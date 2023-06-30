Губернатор назвал подставными поддерживающих вагнеровцев в день мятежа ростовчан

Губернатор Голубев назвал подставными поддерживающих вагнеровцев в день мятежа ростовчан

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подставными жителей Ростова-на-Дону, которые поддерживали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в день мятежа. Его комментарий по ситуации привел региональный портал 161.ru.

По его мнению, горожане не могли выказывать одобрение. Все объятия и просьбы сфотографироваться были «инсинуациями самих вагнеровцев», заметил Голубев.

Он предположил, что часть мятежников просто не была одета в военную форму. Ростовский губернатор добавил, что пообщаться с основателем ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным ему не довелось.

До этого Голубев описал поведение жителей Ростова-на-Дону в день мятежа фразой «были без мандража». Он также подчеркнул, что горожане повели себя достойно в сложных обстоятельствах.

После мятежа все дороги в Ростовской области восстановили за два дня, заверил глава региона.

Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

Позднее, 24 июня, Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.