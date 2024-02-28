В США задумались о реакции России на конфискацию ее активов

Минфин: США и союзники обсуждают реакцию России на конфискацию ее активов

США и союзники обсуждают реакцию России на конфискацию ее активов, рассказал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, идет дискуссия о том, какие шаги может предпринять Москва и как на них надо будет отреагировать.

Ранее в феврале министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада сделают себе только хуже, если начнут конфисковывать российские активы.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», — сказал министр, добавив, что в России заморожено достаточное количество активов иностранных инвесторов.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен признала возможные риски для доллара при конфискации замороженных российских активов, но, с учетом особенностей сложившейся ситуации, оценила их как крайне маловероятные.