В США заявили о потере Украиной ключевого союзника в Вашингтоне

Politico: смена лидера республиканцев в Сената сильно ударит по Украине

Митч Макконнелл здоровается за руку с Владимиром Зеленским. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина лишится ключевого сторонника, когда Митч Макконнелл перестанет быть лидером республиканского меньшинства в Сенате. Об этом пишет Politico.

Сенатор известен поддержкой Киева, в то время как в Республиканской партии сейчас растет скепсис относительно дальнейшей помощи украинскому союзнику. Например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что в первую очередь властям в Вашингтоне нужно уделять внимание разрешению миграционного кризиса на южной границе США.

28 февраля Макконнелл сообщил, что уйдет со своего поста в ноябре. 82-летний сенатор считает, что пришло время уступить дорогу другому поколению политиков.

Макконнелл возглавлял фракцию республиканцев в Сенате с 2007 года.