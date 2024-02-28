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02:00, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о потере Украиной ключевого союзника в Вашингтоне

Politico: смена лидера республиканцев в Сената сильно ударит по Украине
Митч Макконнелл здоровается за руку с Владимиром Зеленским

Митч Макконнелл здоровается за руку с Владимиром Зеленским. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина лишится ключевого сторонника, когда Митч Макконнелл перестанет быть лидером республиканского меньшинства в Сенате. Об этом пишет Politico.

Сенатор известен поддержкой Киева, в то время как в Республиканской партии сейчас растет скепсис относительно дальнейшей помощи украинскому союзнику. Например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что в первую очередь властям в Вашингтоне нужно уделять внимание разрешению миграционного кризиса на южной границе США.

28 февраля Макконнелл сообщил, что уйдет со своего поста в ноябре. 82-летний сенатор считает, что пришло время уступить дорогу другому поколению политиков.

Макконнелл возглавлял фракцию республиканцев в Сенате с 2007 года.

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      Марина Совина
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