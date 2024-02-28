Владимир Кличко призвал НАТО не посылать солдат на Украину

Владимир Кличко: ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО

Украинский боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, призвал НАТО не посылать солдат на Украину, а вместо этого предоставить больше боеприпасов. Об этом сообщает издание Bild.

«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты», — заявил Кличко.

Он также считает, что мир «бросает Украину», не давая ей достаточно количества оружия.

Ранее Владимир Кличко заявил, что без помощи Запада украинские войска ждет «эффект домино».