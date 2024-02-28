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10:28, 28 февраля 2024Из жизни

Жених и невеста разозлили гостей необычной просьбой в свадебном приглашении

Daily Mail: в США жених и невеста попросили гостей заплатить за еду на свадьбе

Фото: Beatriz Perez Moya / Unsplash

В США будущие супруги разозлили гостей, попросив их заплатить за еду на свадьбе. Об этом сообщает Daily Mail.

О необычной просьбе рассказала одна из приглашенных. По ее словам, в приглашении на свадьбу говорилось, что пара не ждет никаких подарков от гостей. Вместо этого будущие супруги попросили перечислить им деньги за еду, которую будут подавать на торжественном мероприятии. От взрослых они потребовали по 40 долларов (3,6 тысячи рублей), а за детей до 12 лет попросили перечислить по 20 долларов (1,8 тысячи рублей). Женщина была потрясена условиями, которые поставили перед ней и другими гостями жених и невеста, и поделилась фотографией свадебного приглашения в сети.

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Многие пользователи осудили будущих супругов и заявили, что им не следовало устраивать свадьбу, если они не могут самостоятельно ее оплатить. Другие, напротив, нашли такое решение выгодным как для пары, так и для гостей. «Я думаю, что это разумно! На свадьбу к моей сестре не пришли 40 приглашенных человек. В итоге ей пришлось заплатить за 40 лишних блюд», — написал один человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании девушке запретили являться на свадьбу к лучшей подруге из-за ее материального состояния. Невеста заявила, что не хочет видеть подругу на мероприятии, потому что она слишком «обычная» и «из низшего круга».

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      Алиса Удовик
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