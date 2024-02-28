Звезду «Дома-2» избили в Москве

Бывшего участника «Дома-2» Мокроусова госпитализировали после драки в Москве

Звезду популярного телепроекта «Дом-2» Дениса Мокроусова избили в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Уточняется, что Мокроусов подрался со своим соседом около Филевского парка. После этого бывший участник телешоу вызвал полицию и машину скорой помощи. Мокроусов был госпитализирован. Второго участника конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В больнице врачи установили, что экс-участник «Дома-2» получил перелом нижней челюсти со смещением, а также перелом передней стенки лобной пазухи.

Ранее стало известно, что звезду «Дома-2» Алиану Устиненко обокрали в Москве. Она заявила, что из ее квартиры пропала крупная сумма денег. Несмотря на то, то Устиненко вызвала полицию, вернуть средства ей не удалось.

До этого сообщалось, что другому участнику телестройки Захару Саленко сломали челюсть во время драки в ночном клубе. Ему также сделали операцию и установили четыре титановые пластины.