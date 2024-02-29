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07:20, 29 февраля 2024Ценности

65-летняя Мадонна снялась в откровенном наряде в необычной позе

Мадонна

Мадонна. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде в необычной позе и показала поклонникам фото. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных снимков 65-летняя исполнительница предстала, сидя на кресле и откинувшись назад, в черном комбинезоне без бретелей и с глубоким вырезом в области декольте. Упомянутый наряд состоял из корсетного верха и низа из сетки.

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Помимо этого, звезда надела обувь на высоких каблуках и латексные длинные перчатки без прорезей для пальцев. Вдобавок знаменитости распустили и выпрямили светлые волосы, а также нанесли яркий мейкап.

Ранее в феврале Мадонна снялась в нижнем белье в откровенной позе. Певица предстала перед камерой в красной ночной рубашке длины мини, отделанной черным кружевом.

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      Карина Черных
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