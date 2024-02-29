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08:50, 29 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего главу отдела прокуратуры Ингушетии осудят за помощь террористам

Дело экс-главы отдела прокуратуры Ингушетии Доклаева рассмотрит военный суд

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева по делу об участии в террористическом сообществе и получении взяток от его сторонников в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело экс-сотрудника надзорного ведомства рассмотрит военный суд. Вместе с ним по делу проходит Усман Картоев — ему предъявлено обвинение по статьям 205 («Террористический акт») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год Доклаев передавал участникам боевого крыла вирда (секты) Батал-Хаджи Белхороева (запрещенная в России террористическая организация) сведения о деятельности правоохранительных органов, направленной «на пресечение и расследование совершенных преступлений». Кроме того, он по просьбе одного из боевиков пытался освободить трех участников секты, задержанных полицией. За помощь фигурант получил взятку автомобилем Volkswagen Touareg стоимостью более четырех миллионов рублей.

Картоев, в свою очередь, выслеживал начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который боролся с боевым крылом вирда. Он также поселил у себя дома двоюродного брата Картоева, который расправился с полицейским и его родственником.

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      Олеся Мицкевич
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