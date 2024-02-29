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15:30, 29 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Грузии отреагировал на требования освободить Саакашвили

Депутат Сарджвеладзе назвал провокационным требование освободить Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе заявил, что инициативы депутатов Европарламента об освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили являются провокационными, его слова передает издание Sputnik Грузия.

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга написала на своей странице в социальных сетях, что по ее просьбе в резолюцию Европарламента были внесены поправки касательно освобождения Саакашвили. Она призывает действующего президента Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили согласно своему конституционному праву.

«Такие инициативы со стороны европарламентариев, политически предвзятых по отношению к конкретной партии в Грузии, я должен прямо сказать, являются провокационными. Наверно, ей следует немного более ответственно подходить к подобным инициативам, потому что это может нанести ущерб проевропейским настроениям в Грузии», — заявил Сарджвеладзе.

Ранее президент Грузии прокомментировала предложение помиловать Саакашвили. Она подчеркнула, что будет учитывать состояние здоровья Саакашвили. Зурабишвили также упомянула обращение Верховной Рады Украины с просьбой освободить политика и заявление о готовности к его экстрадиции.

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