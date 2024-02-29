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09:46, 29 февраля 2024Бывший СССР

Президент Грузии прокомментировала предложение помиловать Саакашвили

Президент Грузии Зурабишвили: никто не сможет повлиять на решение по Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вопрос помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является ответственностью исключительно главы государства, и никто не сможет повлиять на это решение. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости.

Зурабишвили выступила с заявлением на мероприятии аналитического центра Chatham House в Лондоне. По ее словам, проведение справедливых и свободных парламентских выборов в Грузии не зависит от местоположения экс-президента.

«Это моральное решение, которое я приму сама и буду в ответе за это перед собой. Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением», — заявила грузинский президент. Она подчеркнула, что будет учитывать состояние здоровья Саакашвили. Зурабишвили также упомянула обращение Верховной Рады Украины с просьбой освободить политика и заявление о готовности к его экстрадиции.

В ноябре 2023 года Саакашвили на заседании суда призвал Зурабишвили помиловать его и тем самым «восстановить политический баланс в стране». Бывшего грузинского лидера судят за разгон протестов в 2007 году и растрату бюджетных средств.

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      Юрий Леонов
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