Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту Орландо-Сэнфорд в США

Легкомоторный самолет Cirrus SR20 столкнулся с припаркованным воздушным судном при посадке в аэропорту Орландо-Сэнфорд в США. Об этом сообщает местный канал News 6.

Авария произошла с двумя небольшими лайнерами местного учебного центра и попала на видео. На записи видно, что при столкновении самолеты загорелись.

По разным данным, на борту Cirrus было два или три человека, но серьезных травм никто не получил. Проводится расследование случившегося.

Два пассажирских судна Qatar Airways и Ethiopian Airlines едва не столкнулись в воздухе. Опасное сближение лайнеров произошло из-за ошибки диспетчеров.