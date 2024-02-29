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17:19, 29 февраля 2024Культура

Дженнифер Лопес пожаловалась на недостаток любви от родителей

Дженнифер Лопес заявила, что не получила достаточно любви от своих родителей
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Дженнифер Лопес, выросшая в Бронксе с двумя братьями и сестрами, заявила, что не получила достаточно любви от своих родителей. Ее цитирует Page Six.

«Когда я росла, я всегда искала кого-нибудь, кто заставил бы меня почувствовать себя любимой», — сказала она, отметив, что была средним ребенком.

Певица отметила, что отец ее игнорировал, потому что всегда работал по ночам, а потом весь день спал. «Моя мама была самовлюбленной, находилась в центре внимания и вела жизнь тусовщицы», — добавила Лопес.

На данный момент актриса находится в хороших отношениях с обоими родителями.

Ранее Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с актером Беном Аффлеком спустя 20 лет после разрыва.

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      Варвара Кошечкина
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