Джордж Клуни и Брэд Питт снова поработают вместе

People: Джордж Клуни и Брэд Питт снимутся в фильме «Волки»

Американские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт примут участие в одном проекте. Об этом пишет People.

Актеры появятся в новом фильме под названием «Волки» режиссера Джона Уоттса. Отмечается, что они являются давними друзьями и будут работать вместе в проекте не первый раз. «Они ценят и уважают друг друга, независимо от того, сколько лет прошло между их совместными съемками в фильмах», — поделился источник издания.

Ранее Брэд Питт впервые за долгое время появился на светском мероприятии с новой возлюбленной Инес де Рамон, которая младше него на 27 лет.