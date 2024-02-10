Брэд Питт появился на мероприятии с возлюбленной младше него на 27 лет

60-летний актер Брэд Питт пришел на кинофестиваль с новой девушкой Инес де Рамон

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт впервые за долгое время появился на светском мероприятии с новой возлюбленной Инес де Рамон, которая младше него на 27 лет. Об этом сообщает таблоид People.

По информации журналистов издания, 60-летний артист и его новая девушка вместе пришли на Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, в рамках которого Питт вручал награду своему другу Брэдли Куперу, победившему в номинации «Выдающийся актер года» за исполнение роли Леонарда Бернсстайна в фильме «Маэстро».

Также сообщается, что Инес де Рамон — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. Она уже была замужем за звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. Впервые информация о том, что она встречается с Питтом, появилась в 2022 году после того, как пару заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере фильма «Вавилон».

Ранее стало известно, что Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о комплексной подтяжке лица. 60-летний актер посетил премьеру фильма «Боб Марли: Одна любовь» в театре Regency Village в Лос-Анджелесе.