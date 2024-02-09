60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

60-летний актер посетил премьеру фильма «Боб Марли: Одна любовь» в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. На мероприятии он позировал перед фотографами вместе с главным актером картины Кингсли Бен-Адиром. При этом Питт был одет в черные классические штаны и рубашку с длинным рукавом, а также туфли в тон.

Известно, что в январе текущего года косметолог Джонни Беттеридж в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что артист прибегнул к подтяжке лица.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешность звезды в комментариях под материалом. «Ему 60 лет, он не может быть молодым вечно», «Операция качественная, мы бы не заметили, если бы не комментарии хирурга», «За крашеные волосы не осуждаю, ему идет», — высказались они.

В декабре 2023 года Брэд Питт отпраздновал свое 60-летие в рубашке за 546 тысяч рублей. Отмечалось, что знаменитость и его 30-летняя возлюбленная Инес де Рамон побывали в Париже.