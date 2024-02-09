Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 9 февраля 2024Ценности

60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике

Бред Питт (слева)

Бред Питт (слева). Фото: Phillip Faraone / Paramount Pictures / Getty Images

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

60-летний актер посетил премьеру фильма «Боб Марли: Одна любовь» в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. На мероприятии он позировал перед фотографами вместе с главным актером картины Кингсли Бен-Адиром. При этом Питт был одет в черные классические штаны и рубашку с длинным рукавом, а также туфли в тон.

Материалы по теме:
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020

Известно, что в январе текущего года косметолог Джонни Беттеридж в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что артист прибегнул к подтяжке лица.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешность звезды в комментариях под материалом. «Ему 60 лет, он не может быть молодым вечно», «Операция качественная, мы бы не заметили, если бы не комментарии хирурга», «За крашеные волосы не осуждаю, ему идет», — высказались они.

В декабре 2023 года Брэд Питт отпраздновал свое 60-летие в рубашке за 546 тысяч рублей. Отмечалось, что знаменитость и его 30-летняя возлюбленная Инес де Рамон побывали в Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      К монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре пришли с обыском

      Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

      Врач назвал проверенные способы обнаружить рак на начальной стадии

      В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

      В Кремле заявили о высоком интересе в США к интервью Путина Карлсону

      Американских хозяек захотели оставить без капсул для стирки

      60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике

      Российская теннисистка объяснила переезд в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше