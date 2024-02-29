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06:13, 29 февраля 2024Экономика

Названа причина неэффективности антироссийских санкций

Экс-член совета МВФ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безрезультатны

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США не удалось повлиять на доходы России от экспорта энергоресурсов. Об этом заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Россия научилась эффективно обходить введенные против нее санкции. Аскари пояснил, что попытки Вашингтона оказались безрезультатны благодаря сотрудничеству Москвы с государствами, которые готовы бросить вызов санкциям Запада.

Он указал, что к таким странам относятся, в частности, Китай и Индия, которые нуждаются в нефти и газе. По его словам, страны продолжат покупать российские энергоносители, пока их устраивает стоимость, а также отсутствует риск введения против них ограничений.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о росте российской экономики, несмотря на западные санкции. «Западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — сказал он.

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      Марина Совина
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