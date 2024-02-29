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11:39, 29 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

В Подмосковье ФСБ задержала украинца, находящегося в федеральном розыске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Павловском Посаде Подмосковья сотрудники ФСБ задержали 45-летнего уроженца Житомирской области Украины, который находился в федеральном розыске за незаконное пересечение госграницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, в 2018 году мужчина был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства. На протяжении пяти лет ему было запрещено въезжать в страну. Несмотря на это, он попытался вернуться в Россию на поезде, но был остановлен сотрудниками пограничного контроля. После этого он сменил паспорт и уже по новому документу смог попасть на территорию страны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 322 («Незаконное пересечение государственной границы») УК РФ и объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в аэропорту Волгограда россиянина за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Илона Палей
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