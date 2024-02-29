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15:28, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Главреда «Новой газеты» доставили в полицию

Главред «Новой газеты» Соколов прибыл в полицию из-за фейка о Российской армии

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов прибыл в полицию из-за фейка о Российской армии. Об этом издание сообщило в Telegram.

Гравреда «Новой газеты» доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная подведомственным Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Речь идет об одной статье издания. Протокол составили по статье 20.3.3, части 1.

В разговоре с РБК Соколов подтвердил, что находится в отделе полиции, и уточнил, что затем отправится в Перовский суд Москвы. «Административное дело по дискредитации. Вызывали не повесткой, а доставили аж из Подмосковья», — сказал журналист.

Сергей Соколов был назначен главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. В сентябре Соколов занял пост исполняющего обязанности главреда. Это произошло после внесения Минюстом России бывшего главреда газеты Дмитрия Муратова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в список иностранных агентов 1 сентября.

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      Олег Давыдов
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