Главреда «Новой газеты» доставили в полицию

Главред «Новой газеты» Соколов прибыл в полицию из-за фейка о Российской армии

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов прибыл в полицию из-за фейка о Российской армии. Об этом издание сообщило в Telegram.

Гравреда «Новой газеты» доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная подведомственным Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Речь идет об одной статье издания. Протокол составили по статье 20.3.3, части 1.

В разговоре с РБК Соколов подтвердил, что находится в отделе полиции, и уточнил, что затем отправится в Перовский суд Москвы. «Административное дело по дискредитации. Вызывали не повесткой, а доставили аж из Подмосковья», — сказал журналист.

Сергей Соколов был назначен главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. В сентябре Соколов занял пост исполняющего обязанности главреда. Это произошло после внесения Минюстом России бывшего главреда газеты Дмитрия Муратова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в список иностранных агентов 1 сентября.

