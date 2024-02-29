Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

В Екатеринбурге суд дал 9 лет иностранцу, сбившему насмерть россиянина

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил иностранца, сбившего местного жителя, к девяти годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Установлено, что в конце сентября 2023 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Kia Rio и поехал по городу. На превышенной скорости мужчина решил объехать другую машину, для чего в нарушение ПДД пересек дорожную разметку и оказался на встречной полосе. В результате машина вылетела на пешеходный переход, где шел 35-летний житель.

Потерпевшего госпитализировали, однако спасти не смогли. Суд взыскал с иностранца более миллиона рублей в пользу сестры россиянина.

Ранее сообщалось, что экс-судья, сбивший велосипедиста в Краснодаре, получил шесть лет колонии-поселения.

