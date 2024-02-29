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11:17, 29 февраля 2024Ценности

Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном виде

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась с подписчиками фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке 26-летняя предпринимательница запечатлела себя в зеркале. Так, знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру в черном спортивном костюме, состоящем из облегающих лосин и частично оголяющего грудь бюстгальтера.

При этом видно, что она использовала минимальное количество макияжа, нанеся на губы нюдовую помаду. Кроме того, бизнесвумен уложила волосы в объемные локоны.

Ранее пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер. Тогда под их внимание попали фото телезвезды со съемки ее модного бренда Khy. На размещенных снимках она предстала в облегающих платьях черных, белых и бежевых цветов.

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      Мария Винар
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