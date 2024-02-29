Аналитики назвали Сбер лидером экономики

«АиФ»: Сбер за 15 лет стал лидером экономики России

За последние 15 лет Сбербанк России, который воспринимался народом скорее наследником советской сберкассы, стал тем самым удобным и передовым Сбером, который всегда рядом и готов помочь в самых разных жизненных ситуациях. Об этом пишут «Аргументы и факты», которые обобщили мнение аналитиков по опубликованным Сбером итогам за 2023 год.

Сейчас банк является драйвером развития банковских услуг, технологий, искусственного интеллекта и привычек людей в масштабе страны. В прошлом году он заработал рекордную чистую прибыль в размере более 1,5 триллиона в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Рентабельность капитала составила 25,3 процента. Таким образом, по мнению аналитиков, Сбер доказал, что он лидер не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом. При этом за 15 лет назад чистая прибыль банка была всего 126 миллиардов рублей, то есть в двенадцать раз меньше.

Сбербанк России был зарегистрирован после ряда реорганизаций в 1991 году. В 1996 году собрание акционеров приняло концепцию развития до 2000 года, нацеленную на его трансформацию в универсальный коммерческий банк. «В ноябре 2007 года президентом, председателем правления Сбербанка утвержден Герман Греф. Уже в следующем году Наблюдательный совет одобрил концептуально новую стратегию развития, которая радикально изменила облик крупнейшего банка страны и предопределила его дальнейшую трансформацию в высокотехнологичную структуру, способную конкурировать с финтехом», — говорится на сайте компании. Тогда и начались перемены, считают многие эксперты.

«Ни один банк в мире не подарил миру столько инноваций, сколько Сбер. Мы видим, какими темпами развиваются технологии, и стараемся создавать соответствующие решения и предоставлять нашим клиентам сервисы высочайшего уровня», — подчеркнул вчера на звонке по итогам финотчетности президент Сбербанка Герман Греф. Сбер, например, первым в России запустил нейросетевую модель GigaChat, которая способна общаться с пользователем, генерировать изображения и даже писать программный код. GigaChat пользуются уже более 2,6 миллиона человек.

Сбер лидер по инновациям и собственно в банковской сфере. За последние полтора десятка лет банк внедрил такие ключевые инновационные решения, как цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и многое другое. Это позволило Сберу стать лидером на ключевых рынках. Так Греф отметил, что Сберу удалось нарастить свою долю на рынке кредитных карт с ноля до 50 процентов. На рынке эквайринга доля Сбера выросла с 23 процента в 2007 году до более, чем 50 процентов в 2023 году. Сбер третий по величине эквайер в мире. По ипотеке, несмотря на высокую конкуренцию, Сберу за пятнадцать лет удалось увеличить долю с 45 до 55,9 процента.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, говорит, что прогресс Сбера за последние 10-15 лет трудно переоценить. Из сберегательных касс с непроходящими очередями Сбер превратился в уникальную сервисную модель, где потребности клиента не только удовлетворяются, но и уже угадываются.

«Огромный вклад в развитие банка внесли инвестиции в человеческий капитал и технологическое развитие. Сбер сегодняшний по своей внутренней культуре и этике построения клиентских отношений едва ли можно назвать традиционным госбанков. Гораздо в большей мере он напоминает прогрессивную транснациональную корпорацию, которая все время оказывается на шаг впереди конкурентов. Несмотря на то что клиентская база Сбера превышает 100 миллионов клиентов, ему удаётся выстроить с каждым из них индивидуальный контур, который уже не сводится к кредитам и депозитам и зиждется на подписках, позволяющих взаимодействовать с клиентами на уровне эмоций, ощущений, интерактивных отношений», — отметила эксперт.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, сегодня Сбер не воспринимается жителями и бизнесом, в том числе за пределами страны, как просто банк. Здесь и развитие искусственного интеллекта, который внедрен в работу многих сервисов, а также нейросетевая модель GigaChat, нейросеть Kandinsky, различные девайсы, возможность оплаты за товары и услуги не просто картой, телефоном, а по улыбке и множество других новых возможностей.

«При этом компания постоянно растет и развивается, на ближайшие три года сделан акцент на человекоцентричности. Это говорит о том, что Сбер видит не просто клиента, а человека в клиенте, что его сервисы и работа построены на потребностях и предпочтениях людей. Сбер учитывает не просто, сколько мы тратим, а сколько приносим в банк, он развивает свои продукты таким образом, что мы с вами становится удобно, интересно, безопасно. Не удивлен, что по своей прибыли за 2023 год Сбер побил все рекорды — это говорит о том, что он с высокой головой прошел все кризисы и четко стоит на ногах. Это важно для клиента и человека», — обратил внимание представитель нижней палаты парламента.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин говорит, что Сбербанк показывает хороший рост по ключевым направлениям, за счет чего нарастил процентные и комиссионные доходы. Еще Сбер активно работают над снижением операционных расходов за счет автоматизации бизнес-процессов и активного развития ИИ.

«За последние десятилетия Сберу удалось осуществить беспрецедентную трансформацию, результаты которой стали некой гарантией долгосрочного лидерства в группе клиентских сегментов. Банку удалось решить самую сложную задачу — выиграть конкуренцию с самим собой, но в архаичном виде. Если главным конкурентным преимуществом привычного Сбербанка в начале 2000-х была относительно низкая стоимость фондирования, позволяющая занимать доминирующие позиции на рынке за счет ценового компонента, то сегодня на службе Сбера находятся новейшие технологические решения, как то: нейросети, искусственный интеллект, машинное обучение. В этой связи можно говорить о качественном прорыве и кардинальном прогрессе в отношении клиентской и сервисной модели», — говорит экономист Андрей Бархота.