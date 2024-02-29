Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 29 февраля 2024Россия

Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

KP.RU: мать пропавшей в Дагестане студентки обратилась к силовикам и чиновникам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мать 22-летней студентки из Ростова-на-Дону, пропавшей после соревнований в Дагестане, в обращении заявила о «19 днях пустоты». Россиянка призвала силовиков, чиновников и общественников продолжать мероприятия по поиску ее ребенка, пишет KP.RU.

Женщина пояснила, что следователи изучили содержимое телефона девушки, который она оставила у младшего брата. Там оказались обычные переписки: шутки и болтовня с подругами, разъяснила мать студентки. Кроме того, она отвергла версию о том, что ее дочь могла сбежать с молодым человеком.

«19 дней, как я не чувствую ничего, кроме боли. 19 дней пустоты. Я прошу всех общественников, блогеров, спортсменов, чиновников, силовиков и всех неравнодушных людей, — помогите нам найти нашу девочку», — сообщила родительница.

До этого пенсионерка в Каспийске утверждала, что видела 22-летнюю студентку перед исчезновением. Она допустила, что девушка прыгнула в воду. Однако мать студентки не поверила этим словам, поскольку пожилая женщина путалась в своих показаниях.

Водолазы прочесывали Каспийское море и не обнаружили там ростовчанку. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи студентки.

Звучала версия о том, что юную спортсменку могли украсть, чтобы насильно выдать замуж. Но с родителями студентки никто из похитителей на связь не выходил.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия

      Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России

      Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды

      20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      Путин анонсировал развитие Севморпути

      На Украине женщины со скандалом прогнали военкомов

      Четверо мужчин обмотались одеялами и попытались сбежать с Украины

      Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

      На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше