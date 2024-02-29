Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

KP.RU: мать пропавшей в Дагестане студентки обратилась к силовикам и чиновникам

Мать 22-летней студентки из Ростова-на-Дону, пропавшей после соревнований в Дагестане, в обращении заявила о «19 днях пустоты». Россиянка призвала силовиков, чиновников и общественников продолжать мероприятия по поиску ее ребенка, пишет KP.RU.

Женщина пояснила, что следователи изучили содержимое телефона девушки, который она оставила у младшего брата. Там оказались обычные переписки: шутки и болтовня с подругами, разъяснила мать студентки. Кроме того, она отвергла версию о том, что ее дочь могла сбежать с молодым человеком.

«19 дней, как я не чувствую ничего, кроме боли. 19 дней пустоты. Я прошу всех общественников, блогеров, спортсменов, чиновников, силовиков и всех неравнодушных людей, — помогите нам найти нашу девочку», — сообщила родительница.

До этого пенсионерка в Каспийске утверждала, что видела 22-летнюю студентку перед исчезновением. Она допустила, что девушка прыгнула в воду. Однако мать студентки не поверила этим словам, поскольку пожилая женщина путалась в своих показаниях.

Водолазы прочесывали Каспийское море и не обнаружили там ростовчанку. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи студентки.

Звучала версия о том, что юную спортсменку могли украсть, чтобы насильно выдать замуж. Но с родителями студентки никто из похитителей на связь не выходил.