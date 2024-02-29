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03:20, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области

Командование ССО ВСУ признало гибель элитного отряда в Херсонской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили гибель в Херсонской области бойцов спецназа из 73-го морского центра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По утверждению командования, диверсанты якобы «обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания».

Разгром украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области произошел вечером 28 февраля. Российский спецназ обнаружил приближающиеся лодки противника и перед высадкой встретил их огнем из пулеметов, минометов и противотанковых ракетных комплексов. Из пяти лодок одной удалось скрыться, три затонули, пятую прибило к берегу. Потери ВСУ составили до 20 человек.

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      Марина Совина
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