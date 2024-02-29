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09:25, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали зависимость от западных ракет

Спикер ВВС Украины Игнат признал зависимость от западных ракет для ПВО

Фото: Reuters

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал зависимость страны от западных ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас нет своего производства еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада», — сказал он.

Игнат добавил, что Запад должен поставлять ракеты на Украину по мере их расходования. При этом, по его оценке, это вооружение будет всегда в дефиците для Киева.

Ранее спикер ВВС Украины также заявлял о дефиците ракет для иностранных систем ПВО. Он сообщал, что украинская армия расходует большой запас зенитных управляемых ракет во время атак российских сил. Помимо этого, Игнат проинформировал, что Киев обсуждает с западными союзниками вопрос пополнения запасов этих боеприпасов.

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      Кристина Есикова
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