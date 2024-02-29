На Украине женщины со скандалом прогнали военкомов

В Одесской области женщины со скандалом прогнали сотрудников военкомата

В Одесской области женщины со скандалом прогнали сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК). Кадры, снятые в Белгород-Днестровском районе Украины, опубликовал Telegram-канал «Новости Одесса | Одеса».

На видео женщины спрашивают у представителей военкомата, на каком основании им должны предъявлять документы. Также они возмущаются тем, что сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать молодых людей.

«Зачем вы забираете ребят? (...) Почему маску надели? (...) Идите на нулевую позицию, а не тут забирайте ребят, уже всех забрали», — заявляют военкомам женщины на видео.

После непродолжительной перепалки один из сотрудников ТЦК развернулся и начал уходить.

Ранее сотрудники военкомата без документов попытались мобилизовать пассажира троллейбуса. Кадры с произошедшим в Одессе инцидентом появились в социальных сетях. Вместо подтверждающих должности удостоверений представители ТЦК показывали военные билеты. Тогда за мужчину вступились другие пассажиры общественного транспорта, после чего военкомы покинули троллейбус ни с чем.