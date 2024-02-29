Названы ошибки при покупке жилья на маткапитал

Эксперт Мищенко: на маткапитал не стоит покупать стартовое жилье

На маткапитал не стоит покупать стартовое жилье или инвестиционную недвижимость. Ошибки при приобретении квартиры с помощью выплат за ребенка назвала руководитель Департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, передают «Известия».

По словам эксперта, при выборе жилья семье с детьми в первую очередь следует учитывать долгосрочные планы и перспективы. Не очень удачным вложением средств маткапитала станет малогабаритный объект для продажи в будущем. Мищенко предупредила, что реализовать такую квартиру может быть сложно.

«Придется полностью погасить ипотеку, выделить детям доли, сразу приобрести жилье, где дети будут зарегистрированы, а также получить согласие на проведение сделки от органов опеки и попечительства», — пояснила эксперт. Мищенко посоветовала сразу приобрести постоянное жилье. Во время покупки стоит обратить внимание на площадь, локацию и стоимость.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят проект, который облегчит сделки с недвижимостью с участием средств маткапитала.