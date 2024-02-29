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15:34, 29 февраля 2024Забота о себе

Названы приводящие к проблемам с печенью ежедневные привычки

Биолог Лялина: для печени вреден бесконтрольный прием витаминов и БАДов

Фото: Unsplash

Биолог, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала ежедневные привычки, которые приводят к проблемам с печенью. Их специалистка перечислила в комментарии «Известиям».

По словам Лялиной, для печени вреден бесконтрольный прием витаминов и БАДов, лекарств и фастфуда. Негативно на здоровье печени сказывается и недостаточное употребление чистой воды. Дефицит жидкости способен спровоцировать проблемы с оттоком желчи, что затруднит обменные процессы в организме.

На печень крайне негативно действует привычка не спать по ночам: дело в том, что это единственный орган, клетки которого могут самовосстанавливаться. А восстановление идет ночью — с 23:00 до 03:00. Чтобы помочь восстановлению клеток печени, употребляйте больше гепатопротекторов — расторопши, продуктов зеленого цвета, особенно яблок и зелени.

Ирина Лялинабиолог

Люди с сидячим образом жизни также имеют высокую вероятность столкнуться с проблемами с печенью, продолжила специалистка. Она объяснила, что для нормальной работы печени нужно в десять раз больше кислорода, чем, например, мышцам, а для этого необходимо много двигаться.

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Напоследок специалистка отметила, что для здоровой печени необходимо иметь ровную осанку, чтобы не было проблем с желчеоттоком.

Ранее Лялина рассказала о дешевом способе избавить жилье от плесневых грибов. По ее словам, в борьбе с плесенью хорошо помогает хлор, однако есть более экологичные методы, в том числе смесь из уксуса и соды.

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      Алиса Дмитриева
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