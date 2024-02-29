Немецкий фрегат неудачно обстрелял беспилотник США

CNN: немецкий фрегат «Гессен» по ошибке неудачно атаковал принадлежащий США дрон

Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке попытался атаковать принадлежащий США беспилотник. Об этом заявил CNN представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

«"Гессен", немецкий фрегат, действовавший в Красном море в рамках усилий Европейского союза по защите критического водного пути, открыл огонь по американскому беспилотнику MQ-9, но промахнулся», — отметил представитель Пентагона.

По словам чиновника, фрегат перепутал беспилотник союзников с дроном йеменских хуситов. Он добавил, что пока нет информации, из какого именно оружия «Гессен» неудачно обстрелял американский беспилотник.

28 февраля представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле рассказал, что принадлежащий ФРГ фрегат по ошибке попытался атаковать дрон союзников, однако в итоге промахнулся. Союзное государство, которому принадлежал этот дрон, чиновник не назвал.